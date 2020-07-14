У Києві тривають сільськогосподарські ярмарки: графік і правила роботи
У Києві тривають сільськогосподарські ярмарки. Ілюстрація.
У Києві з 14 і до 19 липня триватимуть сезонні та традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Про це поінформували в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації, написала пресслужба КМДА на своєму сайті.
Водночас на сторінці у Telegram адміністрації нагадали, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Сезонні ярмарки у Києві відбудуться:
У віторок, 14 липня, у:
Голосіївському районі – вул. Васильківська, 31/17-33 (у межах провулків Коломийського та Смольного);
Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
У середу, 15 липня, у:
Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
У четвер, 16 липня, у:
Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
У п'ятницю, 17 липня, у:
Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).
У неділю, 19 липня, у:
Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
Святошинському районі – вул. Семашка, 10.
Традиційні сільськогосподарські ярмарки у Києві відбудуться:
У суботу, 18 липня, у:
Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка, 9-19;
Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
Солом’янський район – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Героїв Севастополя, 35-А).
У неділю, 19 липня, у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна).
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Як повідомляв OBOZREVATEL, традиційний Сорочинський ярмарок у Полтавській області, проведення якого планували з 18 по 23 серпня, не відбудеться через пандемію COVID-19.