У Києві трапився спалах COVID-19 серед жінок і дітей: хворі від року до 87 років

За минулу добу, 27 вересня, у Києві виявили 328 нових хворих на коронавірус (COVID-19). Усього у столиці захворіли 22 143 особи.

Про це на брифінгу повідомив голова Києва Віталій Кличко. За добу померло 8 киян (усього 369 осіб), побороли хворобу – 23 пацієнта (6505), додав він.

Серед нових хворих:

164 жінки віком від 18 до 87 років

128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв

21 дівчинка від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 2 до 17 років

Також до лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 66, Оболонському – 52, Деснянському і Дніпровському районах – по 39 випадків.

"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів – у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих – під апаратами ШВЛ", – додав Кличко.

Мер столиці зазначив, що кількість хворих дітей збільшилась, зокрема, і з початком нового навчального року.

"На сьогодні в столиці закриті на карантин 6 шкіл – через захворювання вчителів. На самоізоляцію та дистанційне навчання перевели загалом 290 класів у 126-ти школах міста", – повідомив Кличко.

Усього коронавірус виявили у 346 школярів та 190 педагогів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлено за минулу добу.