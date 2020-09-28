У Києві трапився спалах COVID-19 серед жінок і дітей: хворі від року до 87 років
За минулу добу, 27 вересня, у Києві виявили 328 нових хворих на коронавірус (COVID-19). Усього у столиці захворіли 22 143 особи.
Про це на брифінгу повідомив голова Києва Віталій Кличко. За добу померло 8 киян (усього 369 осіб), побороли хворобу – 23 пацієнта (6505), додав він.
Серед нових хворих:
164 жінки віком від 18 до 87 років
128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
21 дівчинка від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 2 до 17 років
Також до лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 66, Оболонському – 52, Деснянському і Дніпровському районах – по 39 випадків.
"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів – у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих – під апаратами ШВЛ", – додав Кличко.
Мер столиці зазначив, що кількість хворих дітей збільшилась, зокрема, і з початком нового навчального року.
"На сьогодні в столиці закриті на карантин 6 шкіл – через захворювання вчителів. На самоізоляцію та дистанційне навчання перевели загалом 290 класів у 126-ти школах міста", – повідомив Кличко.
Усього коронавірус виявили у 346 школярів та 190 педагогів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлено за минулу добу.