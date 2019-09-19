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19 вересня • оновлено в 23:17
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У Києві трапився масштабний блекаут: деталі НП

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У Печерському районі Києва ввечері в четвер, 19 вересня, через аварію масово відключили електрику.

Про це з посиланням на пресслужбу "Київських електромереж" повідомляє "Громадське".

Так, світло відключили на таких вулицях: Велика Васильківська, Антоновича, Лабораторна, Коновальця, Малевича, Барбюса, Предславинська, Федерова, Володимиро-Либідська, Ямська, Єжи Гедройца, Володимирська, Німецька, Ковпака. Блекаут також торкнувся провулків Лабораторний і Новопечерський.

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У Києві трапився масштабний блекаут

У Києві трапився масштабний блекаут

mignews.com.ua

"Відсутність електроенергії за названими адресами пов'язана з аварійним відключенням обладнання. Персонал ДТЕК вживає заходів для ліквідації пошкодження", – сказано в повідомленні.

У компанії також повідомили, що орієнтовно о першій годині ночі 20 вересня подачу електрики відновлять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Печерському районі Києва 23 липня через аварію трапилося масштабне вимикання світла. Без електроенергії, в тому числі, були будівлі парламенту і МОЗ.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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