У Києві трапилися сутички між Нацкорпусом і представниками каналу КРТ. Фото і відео

Акція протесту "За свободу слова" в Києві. (zpost.me)

У Києві під час акції протесту "За свободу слова" 30 липня, яку зібрав колектив телеканалу КРТ, відбулися сутички між активістами Нацкорпусу та журналістами. У хід пішли навіть сльозогінні балончики, протестувальників узялися втихомирювати нацгвардійці.

Події відбувалися під стінами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє Telegram-канал "Политика Страны" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зауважимо, що приводом для протесту журналістів стала позапланова перевірка, яку Нацрада направила на КРТ вже вп’яте. Як пояснив на своїй сторінці у Facebook медіаправозахисник і журналіст Дмитро Василець, серед її аргументів: "критика пронацистських колаборантів, гості в ефірі критикують "Майдан", а також показ на каналі параду Перемоги в Білорусі на 9 травня".

Сутички під Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення в Києві (Скриншот із відео)

Стало відомо, що 30 липня Нацрада на засіданні мала намір анулювати ліцензію телеканалу КРТ. Тому Василець і запросив журналістів і всіх громадян підтримати акцію "За свободу слова".

Так, зранку четверга вхід до Нацради почала охороняти Нацгвардія, на акції протесту працювала і поліція діалогу.

Вхід до Нацради під час акції охороняли Нацгвардія і поліція діалогу (zpost.me)

ЗМІ зазначають, що мітинг проходив мирно, доки на нього не прийшли активісти Нацкорпусу та прихильники лідера організації "С14" Євгена Карася. Після цього почалися провокації й зіткнення з учасниками акції на підтримку КРТ.

Пізніше стало відомо, що в хід пішли навіть сльозогінні балончики, тож стримувати сутички під НРУТР довелося нацгвардійцям і правоохоронцям.

"Попередньо, активіст "Нацкопусу" дістав балончик і оббризкав ним журналіста КРТ, коли той почав говорити про АТО", – пише Telegram-канал "Киев сейчас".

Як повідомляв OBOZREVATEL,17 липня під Верховною Радою в Києві відбулися сутички правоохоронців із учасниками протесту проти мовного законопроєкту депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського.