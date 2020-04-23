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23 квітня • оновлено в 16:39
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У Києві торгаші вигадали хитрість проти карантину: ексклюзивне відео

11.2т
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У Києві продавці вирішили "обійти" карантин через коронавірус COVID-19 та закриття ринків.

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Наприклад, на Троєщині 23 квітня вони торгували просто з багажників авто. Відповідне відео потрапило у розпорядження OBOZREVATEL (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як натовпи людей, не дотримуючись дистанції, купували товари у продавця просто із багажника авто. Машина стояла на парковці "Еко-маркету".

У Києві торгаші вигадали хитрість проти карантину

У Києві торгаші вигадали хитрість проти карантину

За словами очевидця, таких "торгових точок" було декілька.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Києві та області станом на ранок 23 квітня зафіксували 1510 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1059 (45 осіб одужали), а на території області – до 451 (33 одужали).

  • У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, 34 жінки віком від 21 до 84 років, 29 чоловіків віком від 26 до 71 року, а також семеро дітей віком до 17 років (дві дівчини та п'ять хлопців).

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Єрмак Олексій
Єрмак Олексій
Тю! Там постоянно так торгуют! Ещё и занимают своими клумаками часть парковки, когда выруливаешь - смотришь во все глаза, чтоб не передавить этот человейник.
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Так а чем его овощи отличаются от Экомаркета.? На улице меньше вероятность заражения чем в том же экомаркете. В мегамаркете на Олимпийской возле овощей всегда толкучка. Кто это контролирует? Овощи и фрукты типа расфасованы сейчас. А кто их по кулькам разложил? Кто их проверял? Чем этот мужик хуже? Только тем что он не хозяин сети магазинов. А цены уже в том же мегамаркете раза в два выше чем на Владимирском рынке были. Помидоры Умань 220грн, индюшатина 240. Кто за этим следит. Это право человека рисковать ему своим здоровьем или нет. Маршурутки в каком состоянии у нас в стране - они что менее опасны чем тот вирус? Сколько погибло на дорогах от алкашей за рулем за прошлый год?
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