У Києві торгаші вигадали хитрість проти карантину: ексклюзивне відео

У Києві продавці вирішили "обійти" карантин через коронавірус COVID-19 та закриття ринків.

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Наприклад, на Троєщині 23 квітня вони торгували просто з багажників авто. Відповідне відео потрапило у розпорядження OBOZREVATEL (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як натовпи людей, не дотримуючись дистанції, купували товари у продавця просто із багажника авто. Машина стояла на парковці "Еко-маркету".

У Києві торгаші вигадали хитрість проти карантину

За словами очевидця, таких "торгових точок" було декілька.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві та області станом на ранок 23 квітня зафіксували 1510 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1059 (45 осіб одужали), а на території області – до 451 (33 одужали).

У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, 34 жінки віком від 21 до 84 років, 29 чоловіків віком від 26 до 71 року, а також семеро дітей віком до 17 років (дві дівчини та п'ять хлопців).

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