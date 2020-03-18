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18 березня • оновлено в 11:26
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У Києві таксисти поскаржилися на карантин

1.2т
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Київські таксисти через введений в Україні карантин і закриття метро позбулися замовлень від клієнтів, адже люди сидять вдома і не їздять на роботу.

Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

Відзначається, що таксисти розраховували заробити на закритті метро, а вийшло зовсім навпаки.

Таксі в Києві

Таксі в Києві

"Люди вдома сидять, лікуються", – скаржилися водії.

Наприклад, навколо станції метро "Лук'янівська" стояли близько десяти авто, і не було жодного замовлення за весь час пік. При цьому через відсутність попиту ціна теж не змінилася

Однак ціни на перевезення через Uber виросли в порівнянні з вчорашнім днем, 17 березня.

"Люди вдома сидять": у Києві таксисти поскаржилися на карантин

Скріншот

"Люди вдома сидять": у Києві таксисти поскаржилися на карантин

Скріншот

Нагадаємо, метро Києва, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, зупинило роботу з 23:00 17 березня, а наземний транспорт змінить правила в зв'язку з карантином в Україні.

При цьому "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, які замінять метро і дублюють його гілки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
метро таксі
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