У Києві служби таксі Uber та Bolt будуть безкоштовно доставляти на роботу медичних працівників на час карантину через коронавірус COVID-19 та скасування роботи метро.
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Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу 20 березня. Трансляцію вела КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Зазначу, що служби таксі Bolt, Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу, щоб допомагати людям", – підкреслив мер столиці.
За його словами, влада вже почала опрацювання механізму втілення такої ідеї з головними лікарями закладів.
У Києві таксі будуть безкоштовно возити медиків на роботу під час карантину. Ілюстрація
"Ми розробляємо маршрути довезення до робочих місць медиків та інших фахівців, які забезпечують життєдіяльність міста. Це буде комунальний транспорт та транспорт підприємств, де працюють ці люди. Я також дуже вдячний киянам та мешканцям області, які самоорганізувалися і безкоштовно підвозять медиків на роботу", – заявив Кличко.
Він відзначив, що також компанія "Епіцентр" благодійно надала місту 100 тисяч захисних масок. До того ж, у місто 19 березня надійшло 62 тисячі масок, які були замовлені раніше. А ще 100 тисяч очікуються від підприємств, з якими була укладена відповідна домовленість. Столиця замовила захисні засоби і закордоном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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