У Києві та області понад 150 випадків зараження коронавірусом: свіжі дані

У Києві та області станом на 10:00 вівторка, 31 березня, зафіксували вже 159 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.

У самій столиці кількість випадків збільшилася до 107, у області – до 52 (два летальних). Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я України на своїй сторінці у Facebook.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 549 випадків COVID-19", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області понад 150 випадків зараження коронавірусом. Ілюстрація

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні:

Вінницька обл. – 36 випадків;

Волинська обл. – 3 випадки;

Дніпропетровська обл. – 9 випадків;

Донецька обл. – 6 випадків;

Житомирська обл. – 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. – 1 випадок;

Запорізька обл. – 13 випадків;

Івано-Франківська обл. – 45 (3 летальних) випадків;

м. Київ – 107 випадків;

Київська обл. – 52 випадки (2 летальних);

Кіровоградська обл. – 4 випадки;

Львівська обл. – 6 випадків;

Луганська обл. – 2 випадки;

Одеська обл. – 11 випадків;

Полтавська обл. – 1 випадок;

Рівненська обл. – 13 випадків (3 летальних);

Сумська обл. – 10 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. – 78 випадків (1 летальний)

Харківська обл. – 1 випадок;

Херсонська обл. – 1 випадок;

Хмельницька обл. – 3 випадки;

Черкаська обл. – 50 випадків;

Чернівецька обл. – 90 (2 летальний) випадків;

Чернігівська обл. – 2 випадки.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Усього зафіксовано 13 смертей від COVID-19 в Україні. Загалом вісім людей вже одужали, двоє з них – діти. З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію", – додала пресслужба.

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