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31 березня • оновлено в 10:27
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У Києві та області понад 150 випадків зараження коронавірусом: свіжі дані

3.3т
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У Києві та області станом на 10:00 вівторка, 31 березня, зафіксували вже 159 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.

У самій столиці кількість випадків збільшилася до 107, у області – до 52 (два летальних). Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я України на своїй сторінці у Facebook.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 549 випадків COVID-19", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області понад 150 випадків зараження коронавірусом. Ілюстрація

У Києві та області понад 150 випадків зараження коронавірусом. Ілюстрація

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні:

  • Вінницька обл. – 36 випадків;

  • Волинська обл. – 3 випадки;

  • Дніпропетровська обл. – 9 випадків;

  • Донецька обл. – 6 випадків;

  • Житомирська обл. – 5 (1 летальний) випадків;

  • Закарпатська обл. – 1 випадок;

  • Запорізька обл. – 13 випадків;

  • Івано-Франківська обл. – 45 (3 летальних) випадків;

  • м. Київ – 107 випадків;

  • Київська обл. – 52 випадки (2 летальних);

  • Кіровоградська обл. – 4 випадки;

  • Львівська обл. – 6 випадків;

  • Луганська обл. – 2 випадки;

  • Одеська обл. – 11 випадків;

  • Полтавська обл. – 1 випадок;

  • Рівненська обл. – 13 випадків (3 летальних);

  • Сумська обл. – 10 випадків (1 летальний);

  • Тернопільська обл. – 78 випадків (1 летальний)

  • Харківська обл. – 1 випадок;

  • Херсонська обл. – 1 випадок;

  • Хмельницька обл. – 3 випадки;

  • Черкаська обл. – 50 випадків;

  • Чернівецька обл. – 90 (2 летальний) випадків;

  • Чернігівська обл. – 2 випадки.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Усього зафіксовано 13 смертей від COVID-19 в Україні. Загалом вісім людей вже одужали, двоє з них – діти. З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію", – додала пресслужба.

Новина оновлюється.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Петров Сергей
Петров Сергей
Закономерность: Выросла статистика - значить разбежалась очередная партия папуасов из обсервации.
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Кияни Життя столиці

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