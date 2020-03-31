У Києві та області понад 150 випадків зараження коронавірусом: свіжі дані

У Києві та області станом на 10:00 вівторка, 31 березня, зафіксували вже 159 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.
У самій столиці кількість випадків збільшилася до 107, у області – до 52 (два летальних). Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я України на своїй сторінці у Facebook.
"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 549 випадків COVID-19", – йдеться у повідомленні.
У Києві та області понад 150 випадків зараження коронавірусом. Ілюстрація
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні:
Вінницька обл. – 36 випадків;
Волинська обл. – 3 випадки;
Дніпропетровська обл. – 9 випадків;
Донецька обл. – 6 випадків;
Житомирська обл. – 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. – 1 випадок;
Запорізька обл. – 13 випадків;
Івано-Франківська обл. – 45 (3 летальних) випадків;
м. Київ – 107 випадків;
Київська обл. – 52 випадки (2 летальних);
Кіровоградська обл. – 4 випадки;
Львівська обл. – 6 випадків;
Луганська обл. – 2 випадки;
Одеська обл. – 11 випадків;
Полтавська обл. – 1 випадок;
Рівненська обл. – 13 випадків (3 летальних);
Сумська обл. – 10 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. – 78 випадків (1 летальний)
Харківська обл. – 1 випадок;
Херсонська обл. – 1 випадок;
Хмельницька обл. – 3 випадки;
Черкаська обл. – 50 випадків;
Чернівецька обл. – 90 (2 летальний) випадків;
Чернігівська обл. – 2 випадки.
Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Усього зафіксовано 13 смертей від COVID-19 в Україні. Загалом вісім людей вже одужали, двоє з них – діти. З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію", – додала пресслужба.
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