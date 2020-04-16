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16 квітня • оновлено в 10:13
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У Києві та області вже майже 900 випадків коронавірусу: свіжі дані

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У Києві та області станом на ранок 16 квітня зафіксували 878 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 644, а на території області – до 234.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було підтверджено 612 випадків COVID-19, а в області ще 230.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області вже майже 900 випадків коронавірусу. Ілюстрація

У Києві та області вже майже 900 випадків коронавірусу. Ілюстрація

Статистика по всій Україні:

  • Вінницька область – 279 випадків;

  • Волинська область – 109 випадків;

  • Дніпропетровська область – 78 випадків;

  • Донецька область – 12 випадків;

  • Житомирська область – 162 випадки;

  • Закарпатська область – 116 випадків;

  • Запорізька область – 115 випадків;

  • Івано-Франківська область – 401 випадок;

  • Кіровоградська область – 198 випадків;

  • м. Київ – 644 випадки;

  • Київська область – 234 випадки;

  • Львівська область – 166 випадків;

  • Луганська область – 4 випадки;

  • Миколаївська область – 22 випадки;

  • Одеська область – 73 випадки;

  • Полтавська область – 27 випадків;

  • Рівненська область – 204 випадки;

  • Сумська область – 80 випадків;

  • Тернопільська область – 333 випадки;

  • Харківська область – 40 випадків;

  • Херсонська область – 44 випадки;

  • Хмельницька область – 37 випадків;

  • Чернівецька область – 662 випадки;

  • Черкаська область – 110 випадків;

  • Чернігівська область – 11 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 14311.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 квітня в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

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