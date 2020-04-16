У Києві та області вже майже 900 випадків коронавірусу: свіжі дані

У Києві та області станом на ранок 16 квітня зафіксували 878 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 644, а на території області – до 234.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було підтверджено 612 випадків COVID-19, а в області ще 230.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області вже майже 900 випадків коронавірусу. Ілюстрація

Статистика по всій Україні:

Вінницька область – 279 випадків;

Волинська область – 109 випадків;

Дніпропетровська область – 78 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 116 випадків;

Запорізька область – 115 випадків;

Івано-Франківська область – 401 випадок;

Кіровоградська область – 198 випадків;

м. Київ – 644 випадки;

Київська область – 234 випадки;

Львівська область – 166 випадків;

Луганська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 73 випадки;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 204 випадки;

Сумська область – 80 випадків;

Тернопільська область – 333 випадки;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 37 випадків;

Чернівецька область – 662 випадки;

Черкаська область – 110 випадків;

Чернігівська область – 11 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 14311.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 квітня в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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