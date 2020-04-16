У Києві та області вже майже 900 випадків коронавірусу: свіжі дані

У Києві та області станом на ранок 16 квітня зафіксували 878 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 644, а на території області – до 234.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було підтверджено 612 випадків COVID-19, а в області ще 230.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків", – йдеться у повідомленні.
У Києві та області вже майже 900 випадків коронавірусу. Ілюстрація
Статистика по всій Україні:
Вінницька область – 279 випадків;
Волинська область – 109 випадків;
Дніпропетровська область – 78 випадків;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 162 випадки;
Закарпатська область – 116 випадків;
Запорізька область – 115 випадків;
Івано-Франківська область – 401 випадок;
Кіровоградська область – 198 випадків;
м. Київ – 644 випадки;
Київська область – 234 випадки;
Львівська область – 166 випадків;
Луганська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 73 випадки;
Полтавська область – 27 випадків;
Рівненська область – 204 випадки;
Сумська область – 80 випадків;
Тернопільська область – 333 випадки;
Харківська область – 40 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 37 випадків;
Чернівецька область – 662 випадки;
Черкаська область – 110 випадків;
Чернігівська область – 11 випадків.
Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 14311.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 квітня в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.
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