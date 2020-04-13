У Києві та області 13 квітня очікуються потужні пориви вітру, а в ніч на 14 квітня – ще й сильні заморозки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України із посиланням на прогноз УкрГідрометцентру. Там відзначили, що вітер зі швидкістю 15-20 м/с буде на території всієї України.

У самій столиці в ніч на 14 квітня очікуються сильні заморозки на поверхні ґрунту до 0-2°, а у області – до 0-5°( І рівень небезпечності).

У Києві та області сильно зіпсується погода. Ілюстрація

Сильні заморозки до 0-5° на поверхні ґрунту та в повітрі 13 квітня будуть на території усього Лівобережжя. А у ніч на 14 квітня – лише на поверхні ґрунту у східних областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.