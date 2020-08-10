У Києві та області різко зіпсується погода: синоптики дали штормове попередження

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 10:14, 10.08.2020

У Києві та області у понеділок, 10 серпня, різко погіршиться погода. Очікуються грози.

Відповідне штормове попердження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру.

Так, зазначається, що у Києві та області грозову погоду слід чекати впродовж цілого дня до 21 години вечора.

Погода в Києві
Скріншот
Погода в Київській області
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у першій половині серпня часто йтимуть дощі, а от у другій – буде суха і сонячна погода.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити: люди аплодували і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

Українець Зозуля визнаний найціннішим футболістом в іспанському клубі

Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео розчулило мережу

За 100 днів у Новій Зеландії не було жодного випадку COVID-19: як вдалося перемогти пандемію

Жорстоке побиття пари під час протестів у Білорусі потрапило на відео