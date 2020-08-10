У Києві та області різко зіпсується погода: синоптики дали штормове попередження

У Києві та області різко зіпсується погода.

У Києві та області у понеділок, 10 серпня, різко погіршиться погода. Очікуються грози.

Відповідне штормове попердження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру.

Так, зазначається, що у Києві та області грозову погоду слід чекати впродовж цілого дня до 21 години вечора.

Погода в Києві Скріншот

Погода в Київській області Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у першій половині серпня часто йтимуть дощі, а от у другій – буде суха і сонячна погода.