У Києві та області різко зіпсується погода: синоптики дали штормове попередження

У Києві та області різко зіпсується погода.
У Києві та області у понеділок, 10 серпня, різко погіршиться погода. Очікуються грози.
Відповідне штормове попердження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру.
Так, зазначається, що у Києві та області грозову погоду слід чекати впродовж цілого дня до 21 години вечора.
Погода в Києві Скріншот
Погода в Київській області Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у першій половині серпня часто йтимуть дощі, а от у другій – буде суха і сонячна погода.