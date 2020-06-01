У Києві та області – понад 4,6 тисячі заражених COVID-19. Нові дані
У Києві та області станом на ранок 1 червня зафіксували 4643 підтверджені випадки COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 3043, а на території області – до 1600.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2985 заражень коронавірусом, а в області – ще 1573.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1005 випадків;
Волинська область – 932 випадки;
Дніпропетровська область – 942 випадки;
Донецька область – 163 випадки;
Житомирська область – 742 випадки;
Закарпатська область – 1206 випадків;
Запорізька область – 447 випадків;
Івано-Франківська область – 1420 випадків;
Кіровоградська область – 514 випадків;
м. Київ – 3043 випадки;
Київська область – 1600 випадків;
Львівська область – 1700 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Миколаївська область – 294 випадки;
Одеська область – 896 випадків;
Полтавська область – 270 випадків;
Рівненська область – 1770 випадків;
Сумська область – 170 випадків;
Тернопільська область – 1176 випадків;
Харківська область – 1083 випадки;
Херсонська область – 178 випадків;
Хмельницька область – 454 випадки;
Чернівецька область – 3377 випадків;
Черкаська область – 406 випадків;
Чернігівська область – 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 червня до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 59 339.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 31 травня було зафіксовано 23 672 випадки коронавірусу.