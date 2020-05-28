У Києві та області – понад 4,3 тисячі випадків COVID-19. Свіжі дані

Яра Дорош Життя столиці 09:35, 28.05.2020 Оновлено: 09:54, 28.05.2020

У Києві та області станом на ранок 28 травня зафіксували 4310 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2793, а на території області – до 1517.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 2739 випадків коронавірусу, а в області – ще 1474.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області – понад 4,3 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 947 випадків;

  • Волинська область – 851 випадок;

  • Дніпропетровська область – 920 випадків;

  • Донецька область – 158 випадків;

  • Житомирська область – 673 випадки;

  • Закарпатська область – 1124 випадки;

  • Запорізька область – 425 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1339 випадків;

  • Кіровоградська область – 495 випадків;

  • м. Київ – 2793 випадки;

  • Київська область – 1517 випадків;

  • Львівська область – 1513 випадків;

  • Луганська область – 45 випадків;

  • Миколаївська область – 282 випадки;

  • Одеська область – 861 випадок;

  • Полтавська область – 268 випадків;

  • Рівненська область – 1588 випадків;

  • Сумська область – 166 випадків;

  • Тернопільська область – 1131 випадок;

  • Харківська область – 981 випадок;

  • Херсонська область – 177 випадків;

  • Хмельницька область – 386 випадків;

  • Чернівецька область – 3201 випадок;

  • Черкаська область – 401 випадок;

  • Чернігівська область – 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 55995.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні було офіційно зафіксовано 21 905 випадків коронавірусу.

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