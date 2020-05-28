У Києві та області – понад 4,3 тисячі випадків COVID-19. Свіжі дані
У Києві та області станом на ранок 28 травня зафіксували 4310 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2793, а на території області – до 1517.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 2739 випадків коронавірусу, а в області – ще 1474.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 947 випадків;
Волинська область – 851 випадок;
Дніпропетровська область – 920 випадків;
Донецька область – 158 випадків;
Житомирська область – 673 випадки;
Закарпатська область – 1124 випадки;
Запорізька область – 425 випадків;
Івано-Франківська область – 1339 випадків;
Кіровоградська область – 495 випадків;
м. Київ – 2793 випадки;
Київська область – 1517 випадків;
Львівська область – 1513 випадків;
Луганська область – 45 випадків;
Миколаївська область – 282 випадки;
Одеська область – 861 випадок;
Полтавська область – 268 випадків;
Рівненська область – 1588 випадків;
Сумська область – 166 випадків;
Тернопільська область – 1131 випадок;
Харківська область – 981 випадок;
Херсонська область – 177 випадків;
Хмельницька область – 386 випадків;
Чернівецька область – 3201 випадок;
Черкаська область – 401 випадок;
Чернігівська область – 140 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 55995.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні було офіційно зафіксовано 21 905 випадків коронавірусу.