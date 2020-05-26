У Києві та області – понад 4,1 тисячі випадків COVID-19: свіжі дані

Яра Дорош Життя столиці 09:20, 26.05.2020 Оновлено: 09:38, 26.05.2020

У Києві та області станом на ранок 26 травня підтвердили 4168 випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2710, а на території області – до 1458.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 2652 випадки коронавірусу, а в області – ще 1437.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області – понад 4,1 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 910 випадків;

  • Волинська область – 805 випадків;

  • Дніпропетровська область – 895 випадків;

  • Донецька область – 155 випадків;

  • Житомирська область – 647 випадків;

  • Закарпатська область – 1092 випадки;

  • Запорізька область – 416 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1306 випадків;

  • Кіровоградська область – 482 випадки;

  • м. Київ – 2710 випадків;

  • Київська область – 1458 випадків;

  • Львівська область – 1405 випадків;

  • Луганська область – 44 випадки;

  • Миколаївська область – 281 випадок;

  • Одеська область – 842 випадки;

  • Полтавська область – 267 випадків;

  • Рівненська область – 1475 випадків;

  • Сумська область – 166 випадків;

  • Тернопільська область – 1124 випадки;

  • Харківська область – 930 випадків;

  • Херсонська область – 177 випадків;

  • Хмельницька область – 370 випадків;

  • Чернівецька область – 3101 випадок;

  • Черкаська область – 392 випадки;

  • Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 53961.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві і області станом на ранок 25 травня зафіксували 4089 підтверджених випадків COVID-19.

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