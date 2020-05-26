У Києві та області станом на ранок 26 травня підтвердили 4168 випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2710, а на території області – до 1458.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 2652 випадки коронавірусу, а в області – ще 1437.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області – понад 4,1 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 910 випадків;

Волинська область – 805 випадків;

Дніпропетровська область – 895 випадків;

Донецька область – 155 випадків;

Житомирська область – 647 випадків;

Закарпатська область – 1092 випадки;

Запорізька область – 416 випадків;

Івано-Франківська область – 1306 випадків;

Кіровоградська область – 482 випадки;

м. Київ – 2710 випадків;

Київська область – 1458 випадків;

Львівська область – 1405 випадків;

Луганська область – 44 випадки;

Миколаївська область – 281 випадок;

Одеська область – 842 випадки;

Полтавська область – 267 випадків;

Рівненська область – 1475 випадків;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1124 випадки;

Харківська область – 930 випадків;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 370 випадків;

Чернівецька область – 3101 випадок;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 53961.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві і області станом на ранок 25 травня зафіксували 4089 підтверджених випадків COVID-19.

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