У Києві та області – понад 3100 випадків COVID-19: свіжа статистика

У Києві та області станом на ранок 15 травня зафіксували 3162 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2068, а на території області – до 1094.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2012 заражень COVID-19, а в області – ще 1067.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки", – йдеться в дописі.

У Києві та області – понад 3100 випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 674 випадки;

Волинська область – 582 випадки;

Дніпропетровська область – 791 випадок;

Донецька область – 121 випадок;

Житомирська область – 538 випадків;

Закарпатська область – 816 випадків;

Запорізька область – 356 випадків;

Івано-Франківська область – 1188 випадків;

Кіровоградська область – 437 випадків;

м. Київ – 2068 випадків;

Київська область – 1094 випадки;

Львівська область – 942 випадки;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 228 випадків;

Одеська область – 712 випадків;

Полтавська область – 257 випадків;

Рівненська область – 1074 випадки;

Сумська область – 158 випадків;

Тернопільська область – 1060 випадків;

Харківська область – 757 випадків;

Херсонська область – 167 випадків;

Хмельницька область – 222 випадки;

Чернівецька область – 2600 випадків;

Черкаська область – 350 випадків;

Чернігівська область – 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 43842.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 14 квітня було зафіксовано 3079 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.