У Києві та області – понад 3100 випадків COVID-19: свіжа статистика

У Києві та області станом на ранок 15 травня зафіксували 3162 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2068, а на території області – до 1094.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2012 заражень COVID-19, а в області – ще 1067.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки", – йдеться в дописі.
У Києві та області – понад 3100 випадків COVID-19. Ілюстрація
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 674 випадки;
Волинська область – 582 випадки;
Дніпропетровська область – 791 випадок;
Донецька область – 121 випадок;
Житомирська область – 538 випадків;
Закарпатська область – 816 випадків;
Запорізька область – 356 випадків;
Івано-Франківська область – 1188 випадків;
Кіровоградська область – 437 випадків;
м. Київ – 2068 випадків;
Київська область – 1094 випадки;
Львівська область – 942 випадки;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 228 випадків;
Одеська область – 712 випадків;
Полтавська область – 257 випадків;
Рівненська область – 1074 випадки;
Сумська область – 158 випадків;
Тернопільська область – 1060 випадків;
Харківська область – 757 випадків;
Херсонська область – 167 випадків;
Хмельницька область – 222 випадки;
Чернівецька область – 2600 випадків;
Черкаська область – 350 випадків;
Чернігівська область – 96 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 43842.
Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 14 квітня було зафіксовано 3079 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.
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