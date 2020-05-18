У Києві та області – понад 3,5 тисячі заражених COVID-19. Свіжі дані
У Києві та області станом на ранок 18 травня зафіксували 3545 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2321, а на території області – до 1224.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2280 заражень COVID-19, а в області – ще 1197.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всіх областей України:
Вінницька область – 733 випадки;
Волинська область – 625 випадків;
Дніпропетровська область – 843 випадки;
Донецька область – 131 випадок;
Житомирська область – 564 випадки;
Закарпатська область – 901 випадок;
Запорізька область – 382 випадки;
Івано-Франківська область – 1221 випадок;
Кіровоградська область – 445 випадків;
м. Київ – 2321 випадок;
Київська область – 1224 випадки;
Львівська область – 1066 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 262 випадки;
Одеська область – 764 випадки;
Полтавська область – 264 випадки;
Рівненська область – 1167 випадків;
Сумська область – 163 випадки;
Тернопільська область – 1081 випадок;
Харківська область – 789 випадків;
Херсонська область – 168 випадків;
Хмельницька область – 267 випадків;
Чернівецька область – 2713 випадків;
Черкаська область – 372 випадки;
Чернігівська область – 108 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 46229.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 травня в Україні було офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19.