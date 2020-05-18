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18 травня • оновлено в 12:06
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У Києві та області – понад 3,5 тисячі заражених COVID-19. Свіжі дані

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У Києві та області станом на ранок 18 травня зафіксували 3545 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2321, а на території області – до 1224.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2280 заражень COVID-19, а в області – ще 1197.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків", – йдеться в дописі.

У Києві та області – понад 3,5 тисячі заражених COVID-19. Ілюстрація

У Києві та області – понад 3,5 тисячі заражених COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всіх областей України:

  • Вінницька область – 733 випадки;

  • Волинська область – 625 випадків;

  • Дніпропетровська область – 843 випадки;

  • Донецька область – 131 випадок;

  • Житомирська область – 564 випадки;

  • Закарпатська область – 901 випадок;

  • Запорізька область – 382 випадки;

  • Івано-Франківська область – 1221 випадок;

  • Кіровоградська область – 445 випадків;

  • м. Київ – 2321 випадок;

  • Київська область – 1224 випадки;

  • Львівська область – 1066 випадків;

  • Луганська область – 42 випадки;

  • Миколаївська область – 262 випадки;

  • Одеська область – 764 випадки;

  • Полтавська область – 264 випадки;

  • Рівненська область – 1167 випадків;

  • Сумська область – 163 випадки;

  • Тернопільська область – 1081 випадок;

  • Харківська область – 789 випадків;

  • Херсонська область – 168 випадків;

  • Хмельницька область – 267 випадків;

  • Чернівецька область – 2713 випадків;

  • Черкаська область – 372 випадки;

  • Чернігівська область – 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 46229.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 травня в Україні було офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

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