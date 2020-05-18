У Києві та області – понад 3,5 тисячі заражених COVID-19. Свіжі дані

У Києві та області станом на ранок 18 травня зафіксували 3545 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2321, а на території області – до 1224.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2280 заражень COVID-19, а в області – ще 1197.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків", – йдеться в дописі.

У Києві та області – понад 3,5 тисячі заражених COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всіх областей України:

Вінницька область – 733 випадки;

Волинська область – 625 випадків;

Дніпропетровська область – 843 випадки;

Донецька область – 131 випадок;

Житомирська область – 564 випадки;

Закарпатська область – 901 випадок;

Запорізька область – 382 випадки;

Івано-Франківська область – 1221 випадок;

Кіровоградська область – 445 випадків;

м. Київ – 2321 випадок;

Київська область – 1224 випадки;

Львівська область – 1066 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 262 випадки;

Одеська область – 764 випадки;

Полтавська область – 264 випадки;

Рівненська область – 1167 випадків;

Сумська область – 163 випадки;

Тернопільська область – 1081 випадок;

Харківська область – 789 випадків;

Херсонська область – 168 випадків;

Хмельницька область – 267 випадків;

Чернівецька область – 2713 випадків;

Черкаська область – 372 випадки;

Чернігівська область – 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 46229.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 травня в Україні було офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19.

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