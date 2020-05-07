У Києві та області – понад 2,5 тисячі випадків COVID-19: свіжа статистика
У Києві та області станом на ранок 7 травня зафіксували 2591 підтверджений випадок коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1675, а на території області – до 916.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувався 1651 факт зараження COVID-19, а в області – ще 891.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 485 випадків;
Волинська область – 393 випадки;
Дніпропетровська область – 624 випадки;
Донецька область – 89 випадків;
Житомирська область – 468 випадків;
Закарпатська область – 600 випадків;
Запорізька область – 300 випадків;
Івано-Франківська область – 1055 випадків;
Кіровоградська область – 403 випадки;
м. Київ – 1675 випадків;
Київська область – 916 випадків;
Львівська область – 595 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 171 випадок;
Одеська область – 568 випадків;
Полтавська область – 236 випадків;
Рівненська область – 817 випадків;
Сумська область – 131 випадок;
Тернопільська область – 951 випадок;
Харківська область – 448 випадків;
Херсонська область – 146 випадків;
Хмельницька область – 138 випадків;
Чернівецька область – 2048 випадків;
Черкаська область – 324 випадки;
Чернігівська область – 68 випадків.
Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 35904.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 6 травня в Україні було зареєстровано 13 184 випадки коронавірусу.