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7 травня • оновлено в 09:36
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У Києві та області – понад 2,5 тисячі випадків COVID-19: свіжа статистика

1.3т
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У Києві та області станом на ранок 7 травня зафіксували 2591 підтверджений випадок коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1675, а на території області – до 916.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві був 1651 випадок COVID-19, а в області – ще 891.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області – понад 2,5 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

У Києві та області – понад 2,5 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика по всій Україні:

  • Вінницька область – 485 випадків;

  • Волинська область – 393 випадки;

  • Дніпропетровська область – 624 випадки;

  • Донецька область – 89 випадків;

  • Житомирська область – 468 випадків;

  • Закарпатська область – 600 випадків;

  • Запорізька область – 300 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1055 випадків;

  • Кіровоградська область – 403 випадки;

  • м. Київ – 1675 випадків;

  • Київська область – 916 випадків;

  • Львівська область – 595 випадків;

  • Луганська область – 42 випадки;

  • Миколаївська область – 171 випадок;

  • Одеська область – 568 випадків;

  • Полтавська область – 236 випадків;

  • Рівненська область – 817 випадків;

  • Сумська область – 131 випадок;

  • Тернопільська область – 951 випадок;

  • Харківська область – 448 випадків;

  • Херсонська область – 146 випадків;

  • Хмельницька область – 138 випадків;

  • Чернівецька область – 2048 випадків;

  • Черкаська область – 324 випадки;

  • Чернігівська область – 68 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 35904.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 6 травня в Україні було зареєстровано 13 184 випадки коронавірусу.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

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