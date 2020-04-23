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23 квітня • оновлено в 10:33
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У Києві та області – понад 1500 випадків COVID-19: свіжа статистика

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У Києві та області станом на ранок 23 квітня зафіксували 1510 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1059 (45 осіб одужали), а на території області – до 451 (33 одужали).

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Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я України, а також Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було 989 випадків COVID-19 (39 одужали), а в області – ще 390 (32 одужали).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків", – йдеться у повідомленні МОЗ.

У Києві та області – понад 1500 випадків COVID-19. Ілюстрація

У Києві та області – понад 1500 випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика у всій Україні:

  • Вінницька обл. – 353 випадки (45 одужали);

  • Волинська обл. – 188 випадків (17 одужали);

  • Дніпропетровська обл. – 186 випадків (11 одужали);

  • Донецька обл. – 21 випадок (10 одужали);

  • Житомирська обл. – 304 випадки (1 одужав);

  • Закарпатська обл. – 230 випадків (22 одужали);

  • Запорізька обл. – 146 випадків (21 одужав);

  • Івано-Франківська область – 644 випадки (27 одужали);

  • м. Київ – 1 059 випадків (45 одужали);

  • Київська обл. – 451 випадок (33 одужали);

  • Кіровоградська обл. – 258 випадків (31 одужав);

  • Львівська обл. – 282 випадки (32 одужали);

  • Луганська обл. – 27 випадків (3 одужали);

  • Миколаївська обл. – 99 випадків;

  • Одеська обл. – 161 випадок (3 одужали);

  • Полтавська обл. – 161 випадок (12 одужали);

  • Рівненська обл. – 396 випадків (29 одужали);

  • Сумська обл. – 89 випадків (28 одужали);

  • Тернопільська обл. – 499 випадки (38 одужали);

  • Харківська обл. – 101 випадок (6 одужали);

  • Херсонська обл. – 77 випадків (10 одужали);

  • Хмельницька обл. – 61 випадок (7 одужали);

  • Черкаська обл. – 220 випадків (34 одужали);

  • Чернівецька обл. – 1140 випадків (36 одужали);

  • Чернігівська обл. – 17 випадків (3 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією ЦГЗ, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 21058.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 квітня в Україні було зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 особи, а одужати вдалося 424-м.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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    Підтверджені випадки: 7170.

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