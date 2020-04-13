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13 квітня • оновлено в 11:10
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У Києві та області підтвердили понад 700 випадків коронавірусу

6.7т
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У Києві та області станом на ранок 13 квітня було підтверджено 711 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 496, а на території області – до 216.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 416 випадків COVID-19, а на території області – 159.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області підтвердили понад 700 випадків коронавірусу. Ілюстрація

У Києві та області підтвердили понад 700 випадків коронавірусу. Ілюстрація

Статистика у всій Україні:

  • Вінницька область – 194 випадки;

  • Волинська область – 78 випадків;

  • Дніпропетровська область – 60 випадків;

  • Донецька область – 11 випадків;

  • Житомирська область – 94 випадки;

  • Закарпатська область – 92 випадки;

  • Запорізька область – 85 випадків;

  • Івано-Франківська область – 300 випадків;

  • Кіровоградська область – 142 випадки;

  • м. Київ – 495 випадків;

  • Київська область – 216 випадків;

  • Львівська область – 124 випадки;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Миколаївська область – 5 випадків;

  • Одеська область – 69 випадків;

  • Полтавська область – 25 випадків;

  • Рівненська область – 125 випадків;

  • Сумська область – 74 випадки;

  • Тернопільська область – 273 випадки;

  • Харківська область – 11 випадків;

  • Херсонська область – 31 випадок;

  • Хмельницька область – 22 випадки;

  • Чернівецька область – 462 випадки;

  • Черкаська область – 102 випадки;

  • Чернігівська область – 9 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку року – 11136.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 12 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Путірастам "петрову" і "pegasman", які через велику "зайнятість" на Обозі, не знають статистики з РФ, повідомляю офіційні дані: в ніч 12 на 13 квітня ТІЛЬКИ в Москві зафіксовано 10 смертей від ковід! Повторюю, що це дані лише по Москві!
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Петров Сергей
Петров Сергей
Судя по статистике вирус поражает в основном свидомые регионы Украины.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
95 процентов гастрюки или контактеры,явные,..кто ответит?компенсирует?
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Кияни Життя столиці

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