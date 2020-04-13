У Києві та області станом на ранок 13 квітня було підтверджено 711 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 496, а на території області – до 216.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 416 випадків COVID-19, а на території області – 159.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області підтвердили понад 700 випадків коронавірусу. Ілюстрація

Статистика у всій Україні:

Вінницька область – 194 випадки;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 92 випадки;

Запорізька область – 85 випадків;

Івано-Франківська область – 300 випадків;

Кіровоградська область – 142 випадки;

м. Київ – 495 випадків;

Київська область – 216 випадків;

Львівська область – 124 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 69 випадків;

Полтавська область – 25 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 273 випадки;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 22 випадки;

Чернівецька область – 462 випадки;

Черкаська область – 102 випадки;

Чернігівська область – 9 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку року – 11136.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 12 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом.

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