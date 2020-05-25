У Києві та області підтвердили понад 4 тисячі випадків COVID-19

У Києві та області станом на ранок 25 травня зафіксували 4089 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2652, а на території області – до 1437.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 2623 випадки коронавірусу, а в області – ще 1419.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 892 випадки;

Волинська область – 783 випадки;

Дніпропетровська область – 875 випадків;

Донецька область – 148 випадків;

Житомирська область – 641 випадок;

Закарпатська область – 1082 випадки;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 1281 випадок;

Кіровоградська область – 478 випадків;

м. Київ – 2652 випадки;

Київська область – 1437 випадків;

Львівська область – 1360 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Миколаївська область – 281 випадок;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 266 випадків;

Рівненська область – 1434 випадки;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1121 випадок;

Харківська область – 912 випадків;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 364 випадки;

Чернівецька область – 3083 випадки;

Черкаська область – 391 випадок;

Чернігівська область – 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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