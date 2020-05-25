У Києві та області підтвердили понад 4 тисячі випадків COVID-19

У Києві та області станом на ранок 25 травня зафіксували 4089 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2652, а на території області – до 1437.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 2623 випадки коронавірусу, а в області – ще 1419.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 892 випадки;
Волинська область – 783 випадки;
Дніпропетровська область – 875 випадків;
Донецька область – 148 випадків;
Житомирська область – 641 випадок;
Закарпатська область – 1082 випадки;
Запорізька область – 415 випадків;
Івано-Франківська область – 1281 випадок;
Кіровоградська область – 478 випадків;
м. Київ – 2652 випадки;
Київська область – 1437 випадків;
Львівська область – 1360 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Миколаївська область – 281 випадок;
Одеська область – 832 випадки;
Полтавська область – 266 випадків;
Рівненська область – 1434 випадки;
Сумська область – 166 випадків;
Тернопільська область – 1121 випадок;
Харківська область – 912 випадків;
Херсонська область – 177 випадків;
Хмельницька область – 364 випадки;
Чернівецька область – 3083 випадки;
Черкаська область – 391 випадок;
Чернігівська область – 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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