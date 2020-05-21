У Києві та області підтвердили понад 3,7 тисячі випадків COVID-19: свіжі дані

У Києві та області станом на ранок 21 травня зафіксували 3791 підтверджений випадок COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2475, а на території області – до 1316.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 2410 випадків коронавірусу, а в області – ще 1261.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків", – йдеться у дописі.

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