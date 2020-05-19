У Києві та області підтвердили понад 3,6 тисячі випадків COVID-19: нові дані
У Києві та області станом на ранок 19 травня зафіксували 3604 випадки COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2359, а на території області – до 1245.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 2321 випадок коронавірусу, а в області – ще 1224.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 751 випадок;
Волинська область – 635 випадків;
Дніпропетровська область – 843 випадки;
Донецька область – 131 випадок;
Житомирська область – 573 випадки;
Закарпатська область – 911 випадків;
Запорізька область – 385 випадків;
Івано-Франківська область – 1235 випадків;
Кіровоградська область – 445 випадків;
м. Київ – 2359 випадків;
Київська область – 1245 випадків;
Львівська область – 1098 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 263 випадки;
Одеська область – 784 випадки;
Полтавська область – 264 випадки;
Рівненська область – 1188 випадків;
Сумська область – 164 випадки;
Тернопільська область – 1081 випадок;
Харківська область – 816 випадків;
Херсонська область – 168 випадків;
Хмельницька область – 267 випадків;
Чернівецька область – 2742 випадки;
Черкаська область – 376 випадків;
Чернігівська область – 110 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19, усього з початку року – 47174.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 18 травня було зафіксовано 3545 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.