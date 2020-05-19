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19 травня • оновлено в 10:13
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У Києві та області підтвердили понад 3,6 тисячі випадків COVID-19: нові дані

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У Києві та області станом на ранок 19 травня зафіксували 3604 випадки COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2359, а на території області – до 1245.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 2321 випадок коронавірусу, а в області – ще 1224.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків", – йдеться в дописі.

У Києві та області підтвердили понад 3,6 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

У Києві та області підтвердили понад 3,6 тисячі випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 751 випадок;

  • Волинська область – 635 випадків;

  • Дніпропетровська область – 843 випадки;

  • Донецька область – 131 випадок;

  • Житомирська область – 573 випадки;

  • Закарпатська область – 911 випадків;

  • Запорізька область – 385 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1235 випадків;

  • Кіровоградська область – 445 випадків;

  • м. Київ – 2359 випадків;

  • Київська область – 1245 випадків;

  • Львівська область – 1098 випадків;

  • Луганська область – 42 випадки;

  • Миколаївська область – 263 випадки;

  • Одеська область – 784 випадки;

  • Полтавська область – 264 випадки;

  • Рівненська область – 1188 випадків;

  • Сумська область – 164 випадки;

  • Тернопільська область – 1081 випадок;

  • Харківська область – 816 випадків;

  • Херсонська область – 168 випадків;

  • Хмельницька область – 267 випадків;

  • Чернівецька область – 2742 випадки;

  • Черкаська область – 376 випадків;

  • Чернігівська область – 110 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19, усього з початку року – 47174.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 18 травня було зафіксовано 3545 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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