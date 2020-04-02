У Києві та області підтвердили понад 200 випадків коронавірусу: свіжа статистика

У Києві та області станом на 10:00 2 квітня зафіксували вже 224 випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість сягнула 160, а на території області – 64.

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Загалом в Україні підтверджено вже 804 випадки COVID-19. Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

Статистика захворюваності у областях:

Вінницька область – 51 випадок;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 10 випадків;

Донецька область – 7 випадків;

Житомирська область – 6 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 19 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

м. Київ – 160 випадків;

Київська область – 64 випадки;

Львівська область – 11 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 14 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 106 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 6 випадків;

Чернівецька область – 143 випадки;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

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