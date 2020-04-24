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24 квітня • оновлено в 09:30
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У Києві та області підтвердили понад 1600 випадків COVID-19

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У Києві та області станом на ранок 24 квітня зафіксували 1627 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1122, а на території області – до 505.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook. Добу тому у Києві було 1059 випадків COVID-19, а в області – ще 451.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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