У Києві та області підтвердили понад 1200 випадків коронавірусу: нова статистика

У Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 892, а на території області – до 356.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 850 випадків COVID-19, а в області – ще 333.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області підтвердили понад 1200 випадків коронавірусу. Ілюстрація

Статистика захворюваності на коронавірус в усіх областях України:

Вінницька область – 338 випадків;

Волинська область – 174 випадки;

Дніпропетровська область – 122 випадки;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 270 випадків;

Закарпатська область – 205 випадків;

Запорізька область – 137 випадків;

Івано-Франківська область – 556 випадків;

Кіровоградська область – 247 випадків;

м. Київ – 892 випадки;

Київська область – 356 випадків;

Львівська область – 256 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Миколаївська область – 41 випадок;

Одеська область – 146 випадків;

Полтавська область – 101 випадок;

Рівненська область – 341 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 435 випадків;

Харківська область – 77 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Чернівецька область – 988 випадків;

Черкаська область – 186 випадків;

Чернігівська область – 13 випадків.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку року – 18532.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 20 квітня зафіксували 5710 випадків коронавірусу.