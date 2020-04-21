У Києві та області підтвердили понад 1200 випадків коронавірусу: нова статистика

У Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 892, а на території області – до 356.
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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 850 випадків COVID-19, а в області – ще 333.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків", – йдеться у повідомленні.
У Києві та області підтвердили понад 1200 випадків коронавірусу. Ілюстрація
Статистика захворюваності на коронавірус в усіх областях України:
Вінницька область – 338 випадків;
Волинська область – 174 випадки;
Дніпропетровська область – 122 випадки;
Донецька область – 16 випадків;
Житомирська область – 270 випадків;
Закарпатська область – 205 випадків;
Запорізька область – 137 випадків;
Івано-Франківська область – 556 випадків;
Кіровоградська область – 247 випадків;
м. Київ – 892 випадки;
Київська область – 356 випадків;
Львівська область – 256 випадків;
Луганська область – 25 випадків;
Миколаївська область – 41 випадок;
Одеська область – 146 випадків;
Полтавська область – 101 випадок;
Рівненська область – 341 випадок;
Сумська область – 84 випадки;
Тернопільська область – 435 випадків;
Харківська область – 77 випадків;
Херсонська область – 70 випадків;
Хмельницька область – 49 випадків;
Чернівецька область – 988 випадків;
Черкаська область – 186 випадків;
Чернігівська область – 13 випадків.
Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку року – 18532.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 20 квітня зафіксували 5710 випадків коронавірусу.
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