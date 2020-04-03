У Києві та області підтвердили 250 випадків коронавірусу

У Києві та області станом на 10:00 п'ятниці, 3 квітня, зафіксували 250 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 180, а в області – до 70.
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В Україні загалом підтвердили вже 942 випадки COVID-19. Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальні, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків", – йдеться у повідомленні.
Статистика захворюваності в областях:
Вінницька область – 61 випадок;
Волинська область – 10 випадків;
Дніпропетровська область – 12 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 6 випадків;
Закарпатська область – 24 випадки;
Запорізька область – 22 випадки;
Івано-Франківська область – 81 випадок;
Кіровоградська область – 15 випадків;
м. Київ – 180 випадків;
Київська область – 70 випадків;
Львівська область – 13 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 20 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 25 випадків;
Сумська область – 30 випадків;
Тернопільська область – 114 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 4 випадки;
Хмельницька область – 7 випадків;
Чернівецька область – 171 випадок;
Черкаська область – 55 випадків;
Чернігівська область – 5 випадків.
Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19, а з початку року – 4404.
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