У Києві та області підтвердили 250 випадків коронавірусу

У Києві та області станом на 10:00 п'ятниці, 3 квітня, зафіксували 250 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 180, а в області – до 70.

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В Україні загалом підтвердили вже 942 випадки COVID-19. Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальні, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

Статистика захворюваності в областях:

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 12 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 6 випадків;

Закарпатська область – 24 випадки;

Запорізька область – 22 випадки;

Івано-Франківська область – 81 випадок;

Кіровоградська область – 15 випадків;

м. Київ – 180 випадків;

Київська область – 70 випадків;

Львівська область – 13 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 20 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 25 випадків;

Сумська область – 30 випадків;

Тернопільська область – 114 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 7 випадків;

Чернівецька область – 171 випадок;

Черкаська область – 55 випадків;

Чернігівська область – 5 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19, а з початку року – 4404.

Новина оновлюється.

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