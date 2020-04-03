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3 квітня • оновлено в 10:23
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У Києві та області підтвердили 250 випадків коронавірусу

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У Києві та області станом на 10:00 п'ятниці, 3 квітня, зафіксували 250 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 180, а в області – до 70.

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В Україні загалом підтвердили вже 942 випадки COVID-19. Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальні, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків", – йдеться у повідомленні.

Статистика захворюваності в областях:

  • Вінницька область – 61 випадок;

  • Волинська область – 10 випадків;

  • Дніпропетровська область – 12 випадків;

  • Донецька область – 8 випадків;

  • Житомирська область – 6 випадків;

  • Закарпатська область – 24 випадки;

  • Запорізька область – 22 випадки;

  • Івано-Франківська область – 81 випадок;

  • Кіровоградська область – 15 випадків;

  • м. Київ 180 випадків;

  • Київська область 70 випадків;

  • Львівська область – 13 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Одеська область – 20 випадків;

  • Полтавська область – 5 випадків;

  • Рівненська область – 25 випадків;

  • Сумська область – 30 випадків;

  • Тернопільська область – 114 випадків;

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 4 випадки;

  • Хмельницька область – 7 випадків;

  • Чернівецька область – 171 випадок;

  • Черкаська область – 55 випадків;

  • Чернігівська область – 5 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19, а з початку року – 4404.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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