У Києві та області оголосили штормове попередження: в чому причина

У Києві та області до кінця доби 16 вересня через сильний вітер оголосили штормове попередження. Його швидкість подекуди сягатиме 18 м/с.

Синоптики Укргідрометцентру оцінили погодні умови як перший, жовтий рівень небезпеки, передає УНН.

"У Києві в найближчі години (приблизно з 15:00. – Ред.) до кінця доби пориви вітру 15-18 метрів за секунду", – уточнили метеорологи.

Шквальні пориви вітру IpNews

Аналогічні шквальні пориви спостерігатимуться і по всій області.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики назвали, в яких числах вересня почнеться поступове похолодання і сезон дощів.

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