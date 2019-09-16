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16 вересня • оновлено в 14:24
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У Києві та області оголосили штормове попередження: в чому причина

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У Києві та області до кінця доби 16 вересня через сильний вітер оголосили штормове попередження. Його швидкість подекуди сягатиме 18 м/с.

Синоптики Укргідрометцентру оцінили погодні умови як перший, жовтий рівень небезпеки, передає УНН.

"У Києві в найближчі години (приблизно з 15:00. – Ред.) до кінця доби пориви вітру 15-18 метрів за секунду", – уточнили метеорологи.

Шквальні пориви вітру

Шквальні пориви вітру

IpNews

Аналогічні шквальні пориви спостерігатимуться і по всій області.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики назвали, в яких числах вересня почнеться поступове похолодання і сезон дощів.

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Місце
Україна Київ
Тег
погода
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