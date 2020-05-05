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5 травня • оновлено в 11:43
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У Києві та області – майже 2500 випадків коронавірусу: свіжа статистика

4.1т
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У Києві та області станом на ранок 5 травня було зафіксовано 2449 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1583, а на території області – до 866.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було виявлено 1535 фактів зараження, в області – ще 853.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків", – йдеться в дописі МОЗ.

У Києві та області – майже 2500 випадків коронавірусу. Ілюстрація

У Києві та області – майже 2500 випадків коронавірусу. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 454 випадки;

  • Волинська область – 343 випадки;

  • Дніпропетровська область – 478 випадків;

  • Донецька область – 83 випадки;

  • Житомирська область – 448 випадків;

  • Закарпатська область – 546 випадків;

  • Запорізька область – 287 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1015 випадків;

  • Кіровоградська область – 401 випадок;

  • м. Київ – 1583 випадки;

  • Київська область – 866 випадків;

  • Львівська область – 514 випадків;

  • Луганська область – 38 випадків;

  • Миколаївська область – 163 випадки;

  • Одеська область – 469 випадків;

  • Полтавська область – 231 випадок;

  • Рівненська область – 779 випадків;

  • Сумська область – 112 випадків;

  • Тернопільська область – 923 випадки;

  • Харківська область – 377 випадків;

  • Херсонська область – 142 випадки;

  • Хмельницька область – 119 випадків;

  • Чернівецька область – 1948 випадків;

  • Черкаська область – 314 випадків;

  • Чернігівська область – 64 випадки.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 33311.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві та області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

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