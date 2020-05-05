У Києві та області – майже 2500 випадків коронавірусу: свіжа статистика

У Києві та області станом на ранок 5 травня було зафіксовано 2449 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1583, а на території області – до 866.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було виявлено 1535 фактів зараження, в області – ще 853.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків", – йдеться в дописі МОЗ.
У Києві та області – майже 2500 випадків коронавірусу. Ілюстрація
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 454 випадки;
Волинська область – 343 випадки;
Дніпропетровська область – 478 випадків;
Донецька область – 83 випадки;
Житомирська область – 448 випадків;
Закарпатська область – 546 випадків;
Запорізька область – 287 випадків;
Івано-Франківська область – 1015 випадків;
Кіровоградська область – 401 випадок;
м. Київ – 1583 випадки;
Київська область – 866 випадків;
Львівська область – 514 випадків;
Луганська область – 38 випадків;
Миколаївська область – 163 випадки;
Одеська область – 469 випадків;
Полтавська область – 231 випадок;
Рівненська область – 779 випадків;
Сумська область – 112 випадків;
Тернопільська область – 923 випадки;
Харківська область – 377 випадків;
Херсонська область – 142 випадки;
Хмельницька область – 119 випадків;
Чернівецька область – 1948 випадків;
Черкаська область – 314 випадків;
Чернігівська область – 64 випадки.
Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 33311.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві та області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.
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