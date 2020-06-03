У Києві та області кількість заражених коронавірусом наближається до 5 тисяч. Нові дані
У Києві та області станом на ранок 3 червня зафіксували 4785 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 3133, а на території області – до 1652.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 3071 випадок коронавірусу, а в області – ще 1623.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1050 випадків;
Волинська область – 959 випадків;
Дніпропетровська область – 950 випадків;
Донецька область – 166 випадків;
Житомирська область – 780 випадків;
Закарпатська область – 1236 випадків;
Запорізька область – 463 випадки;
Івано-Франківська область – 1465 випадків;
Кіровоградська область – 523 випадки;
м. Київ – 3133 випадки;
Київська область – 1652 випадки;
Львівська область – 1830 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Миколаївська область – 295 випадків;
Одеська область – 913 випадків;
Полтавська область – 272 випадки;
Рівненська область – 1873 випадки;
Сумська область – 174 випадки;
Тернопільська область – 1200 випадків;
Харківська область – 1131 випадок;
Херсонська область – 179 випадків;
Хмельницька область – 469 випадків;
Чернівецька область – 3442 випадки;
Черкаська область – 416 випадків;
Чернігівська область – 203 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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