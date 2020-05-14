У Києві та області кількість заражених COVID-19 перевищила 3 тисячі

Яра Дорош Життя столиці 09:38, 14.05.2020 Оновлено: 10:11, 14.05.2020

У Києві та області станом на ранок 14 квітня зафіксували 3079 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2012, а на території області – до 1067.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook. Минулої доби в Києві виявили 1960 заражень COVID-19, а в області – ще 1049.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нові випадки", – йдеться в дописі.

У Києві та області кількість заражених COVID-19 перевищила 3 тисячі. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 654 випадки;

  • Волинська область – 535 випадків;

  • Дніпропетровська область – 781 випадок;

  • Донецька область – 117 випадків;

  • Житомирська область – 533 випадки;

  • Закарпатська область – 791 випадок;

  • Запорізька область – 347 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1166 випадків;

  • Кіровоградська область – 432 випадки;

  • м. Київ – 2012 випадків;

  • Київська область – 1067 випадків;

  • Львівська область – 904 випадки;

  • Луганська область – 42 випадки;

  • Миколаївська область – 228 випадків;

  • Одеська область – 693 випадки;

  • Полтавська область – 257 випадків;

  • Рівненська область – 1062 випадки;

  • Сумська область – 158 випадків;

  • Тернопільська область – 1033 випадки;

  • Харківська область – 713 випадків;

  • Херсонська область – 165 випадків;

  • Хмельницька область – 209 випадків;

  • Чернівецька область – 2516 випадків;

  • Черкаська область – 348 випадків;

  • Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 42590.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 13 травня було зареєстровано 16 425 випадків коронавірусу COVID-19.

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