У Києві та області кількість заражених COVID-19 наблизилася до 3 тисяч
У Києві та області станом на ранок 12 травня зафіксували 2953 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їхня кількість зросла до 1930, а на території області – до 1023.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувався 1871 факт зараження COVID-19, а в області – ще 1000.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти видужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 580 випадків;
Волинська область – 496 випадків;
Дніпропетровська область – 748 випадків;
Донецька область – 100 випадків;
Житомирська область – 525 випадків;
Закарпатська область – 748 випадків;
Запорізька область – 331 випадок;
Івано-Франківська область – 1133 випадки;
Кіровоградська область – 425 випадків;
м. Київ – 1930 випадків;
Київська область – 1023 випадки;
Львівська область – 825 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 225 випадків;
Одеська область – 653 випадки;
Полтавська область – 248 випадків;
Рівненська область – 1028 випадків;
Сумська область – 157 випадків;
Тернопільська область – 1021 випадок;
Харківська область – 623 випадки;
Херсонська область – 162 випадки;
Хмельницька область – 182 випадки;
Чернівецька область – 2396 випадків;
Черкаська область – 343 випадки;
Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 40289.
Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок 11 травня в Україні було зареєстровано 15 648 випадків зараження коронавірусом.