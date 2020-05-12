У Києві та області кількість заражених COVID-19 наблизилася до 3 тисяч

У Києві та області станом на ранок 12 травня зафіксували 2953 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їхня кількість зросла до 1930, а на території області – до 1023.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувався 1871 факт зараження COVID-19, а в області – ще 1000.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти видужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків", – йдеться в дописі.

У Києві та області кількість заражених COVID-19 наблизилась до 3 тисяч. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 580 випадків;

Волинська область – 496 випадків;

Дніпропетровська область – 748 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 525 випадків;

Закарпатська область – 748 випадків;

Запорізька область – 331 випадок;

Івано-Франківська область – 1133 випадки;

Кіровоградська область – 425 випадків;

м. Київ – 1930 випадків;

Київська область – 1023 випадки;

Львівська область – 825 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 225 випадків;

Одеська область – 653 випадки;

Полтавська область – 248 випадків;

Рівненська область – 1028 випадків;

Сумська область – 157 випадків;

Тернопільська область – 1021 випадок;

Харківська область – 623 випадки;

Херсонська область – 162 випадки;

Хмельницька область – 182 випадки;

Чернівецька область – 2396 випадків;

Черкаська область – 343 випадки;

Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 40289.

Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок 11 травня в Україні було зареєстровано 15 648 випадків зараження коронавірусом.