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12 травня • оновлено в 09:32
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У Києві та області кількість заражених COVID-19 наблизилась до 3 тисяч

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У Києві та області станом на ранок 12 травня зафіксували 2953 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їх кількість зросла до 1930, а на території області – до 1023.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 1871 випадок COVID-19, а в області – ще 1000.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальні, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків", – йдеться у дописі.

Статистика по всій Україні:

  • Вінницька область – 580 випадків;

  • Волинська область – 496 випадків;

  • Дніпропетровська область – 748 випадків;

  • Донецька область – 100 випадків;

  • Житомирська область – 525 випадків;

  • Закарпатська область – 748 випадків;

  • Запорізька область – 331 випадок;

  • Івано-Франківська область – 1133 випадки;

  • Кіровоградська область – 425 випадків;

  • м. Київ – 1930 випадків;

  • Київська область – 1023 випадки;

  • Львівська область – 825 випадків;

  • Луганська область – 42 випадки;

  • Миколаївська область – 225 випадків;

  • Одеська область – 653 випадки;

  • Полтавська область – 248 випадків;

  • Рівненська область – 1028 випадків;

  • Сумська область – 157 випадків;

  • Тернопільська область – 1021 випадок;

  • Харківська область – 623 випадки;

  • Херсонська область – 162 випадки;

  • Хмельницька область – 182 випадки;

  • Чернівецька область – 2396 випадків;

  • Черкаська область – 343 випадки;

  • Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 40289.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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