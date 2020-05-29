У Києві та області кількість заражених COVID-19 наближається до 4,5 тисяч: статистика
У Києві та області станом на ранок 29 травня зафіксували 4384 підтверджених випадки COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2849, а на території області – до 1535.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2793 випадки коронавірусу, а в області – ще 1517.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 957 випадків;
Волинська область – 863 випадки;
Дніпропетровська область – 930 випадків;
Донецька область – 158 випадків;
Житомирська область – 694 випадки;
Закарпатська область – 1147 випадків;
Запорізька область – 431 випадок;
Івано-Франківська область – 1360 випадків;
Кіровоградська область – 503 випадки;
м. Київ – 2849 випадків;
Київська область – 1535 випадків;
Львівська область – 1563 випадки;
Луганська область – 46 випадків;
Миколаївська область – 284 випадки;
Одеська область – 878 випадків;
Полтавська область – 268 випадків;
Рівненська область – 1628 випадків;
Сумська область – 167 випадків;
Тернопільська область – 1145 випадків;
Харківська область – 1011 випадків;
Херсонська область – 177 випадків;
Хмельницька область – 407 випадків;
Чернівецька область – 3259 випадків;
Черкаська область – 401 випадок;
Чернігівська область – 150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 57006.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 28 травня було зафіксовано 4310 підтверджених випадків COVID-19.