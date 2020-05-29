У Києві та області кількість заражених COVID-19 наближається до 4,5 тисяч: статистика

У Києві та області станом на ранок 29 травня зафіксували 4384 підтверджених випадки COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2849, а на території області – до 1535.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2793 випадки коронавірусу, а в області – ще 1517.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області кількість заражених COVID-19 наближається до 4,5 тисяч. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 957 випадків;

Волинська область – 863 випадки;

Дніпропетровська область – 930 випадків;

Донецька область – 158 випадків;

Житомирська область – 694 випадки;

Закарпатська область – 1147 випадків;

Запорізька область – 431 випадок;

Івано-Франківська область – 1360 випадків;

Кіровоградська область – 503 випадки;

м. Київ – 2849 випадків;

Київська область – 1535 випадків;

Львівська область – 1563 випадки;

Луганська область – 46 випадків;

Миколаївська область – 284 випадки;

Одеська область – 878 випадків;

Полтавська область – 268 випадків;

Рівненська область – 1628 випадків;

Сумська область – 167 випадків;

Тернопільська область – 1145 випадків;

Харківська область – 1011 випадків;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 407 випадків;

Чернівецька область – 3259 випадків;

Черкаська область – 401 випадок;

Чернігівська область – 150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 57006.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 28 травня було зафіксовано 4310 підтверджених випадків COVID-19.