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29 травня • оновлено в 10:58
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У Києві та області кількість заражених COVID-19 наближається до 4,5 тисяч: статистика

1.6т
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У Києві та області станом на ранок 29 травня зафіксували 4384 підтверджених випадки COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2849, а на території області – до 1535.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві налічувалося 2793 випадки коронавірусу, а в області – ще 1517.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області кількість заражених COVID-19 наближається до 4,5 тисяч. Ілюстрація

У Києві та області кількість заражених COVID-19 наближається до 4,5 тисяч. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 957 випадків;

  • Волинська область – 863 випадки;

  • Дніпропетровська область – 930 випадків;

  • Донецька область – 158 випадків;

  • Житомирська область – 694 випадки;

  • Закарпатська область – 1147 випадків;

  • Запорізька область – 431 випадок;

  • Івано-Франківська область – 1360 випадків;

  • Кіровоградська область – 503 випадки;

  • м. Київ – 2849 випадків;

  • Київська область – 1535 випадків;

  • Львівська область – 1563 випадки;

  • Луганська область – 46 випадків;

  • Миколаївська область – 284 випадки;

  • Одеська область – 878 випадків;

  • Полтавська область – 268 випадків;

  • Рівненська область – 1628 випадків;

  • Сумська область – 167 випадків;

  • Тернопільська область – 1145 випадків;

  • Харківська область – 1011 випадків;

  • Херсонська область – 177 випадків;

  • Хмельницька область – 407 випадків;

  • Чернівецька область – 3259 випадків;

  • Черкаська область – 401 випадок;

  • Чернігівська область – 150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 57006.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 28 травня було зафіксовано 4310 підтверджених випадків COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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