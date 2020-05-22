У Києві та області кількість випадків COVID-19 стрімко наблизилась до 4 тисяч: нові дані
У Києві та області станом на ранок 22 травня зафіксували 3866 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2522, а на територї області – до 1344.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 2475 випадків коронавірусу, а в області – ще 1316.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 824 випадки;
Волинська область – 740 випадків;
Дніпропетровська область – 859 випадків;
Донецька область – 141 випадок;
Житомирська область – 607 випадків;
Закарпатська область – 1003 випадки;
Запорізька область – 401 випадок;
Івано-Франківська область – 1268 випадків;
Кіровоградська область – 460 випадків;
м. Київ – 2522 випадки;
Київська область – 1344 випадки;
Львівська область – 1240 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Миколаївська область – 277 випадків;
Одеська область – 814 випадків;
Полтавська область – 266 випадків;
Рівненська область – 1323 випадки;
Сумська область – 166 випадків;
Тернопільська область – 1105 випадків;
Харківська область – 866 випадків;
Херсонська область – 173 випадки;
Хмельницька область – 299 випадків;
Чернівецька область – 2905 випадків;
Черкаська область – 383 випадки;
Чернігівська область – 119 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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