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22 травня • оновлено в 09:55
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/ Життя столиці

У Києві та області кількість випадків COVID-19 стрімко наблизилась до 4 тисяч: нові дані

2.1т
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У Києві та області станом на ранок 22 травня зафіксували 3866 підтверджених випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2522, а на територї області – до 1344.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було зафіксовано 2475 випадків коронавірусу, а в області – ще 1316.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 824 випадки;

  • Волинська область – 740 випадків;

  • Дніпропетровська область – 859 випадків;

  • Донецька область – 141 випадок;

  • Житомирська область – 607 випадків;

  • Закарпатська область – 1003 випадки;

  • Запорізька область – 401 випадок;

  • Івано-Франківська область – 1268 випадків;

  • Кіровоградська область – 460 випадків;

  • м. Київ – 2522 випадки;

  • Київська область – 1344 випадки;

  • Львівська область – 1240 випадків;

  • Луганська область – 43 випадки;

  • Миколаївська область – 277 випадків;

  • Одеська область – 814 випадків;

  • Полтавська область – 266 випадків;

  • Рівненська область – 1323 випадки;

  • Сумська область – 166 випадків;

  • Тернопільська область – 1105 випадків;

  • Харківська область – 866 випадків;

  • Херсонська область – 173 випадки;

  • Хмельницька область – 299 випадків;

  • Чернівецька область – 2905 випадків;

  • Черкаська область – 383 випадки;

  • Чернігівська область – 119 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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