У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилася до 2500: свіжа статистика
У Києві та області станом на ранок 4 квітня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1535, а на території області – до 853.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 1511 заражень коронавірусом, а в області – ще 784.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків", – йдеться в дописі МОЗ.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 436 випадків;
Волинська область – 340 випадків;
Дніпропетровська область – 460 випадків;
Донецька область – 81 випадок;
Житомирська область – 430 випадків;
Закарпатська область – 531 випадок;
Запорізька область – 285 випадків;
Івано-Франківська область – 984 випадки;
Кіровоградська область – 401 випадок;
м. Київ – 1535 випадків;
Київська область – 853 випадки;
Львівська область – 506 випадків;
Луганська область – 37 випадків;
Миколаївська область – 161 випадок;
Одеська область – 427 випадків;
Полтавська область – 227 випадків;
Рівненська область – 750 випадків;
Сумська область – 112 випадків;
Тернопільська область – 896 випадків;
Харківська область – 361 випадок;
Херсонська область – 139 випадків;
Хмельницька область – 116 випадків;
Чернівецька область – 1887 випадків;
Черкаська область – 312 випадків;
Чернігівська область – 64 випадки.
Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 32270.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 3 травня в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.