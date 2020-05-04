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4 травня • оновлено в 11:46
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У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилася до 2500: свіжа статистика

5.6т
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У Києві та області станом на ранок 4 квітня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1535, а на території області – до 853.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 1511 заражень коронавірусом, а в області – ще 784.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків", – йдеться в дописі МОЗ.

У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилася до 2500. Ілюстрація

У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилася до 2500. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 436 випадків;

  • Волинська область – 340 випадків;

  • Дніпропетровська область – 460 випадків;

  • Донецька область – 81 випадок;

  • Житомирська область – 430 випадків;

  • Закарпатська область – 531 випадок;

  • Запорізька область – 285 випадків;

  • Івано-Франківська область – 984 випадки;

  • Кіровоградська область – 401 випадок;

  • м. Київ – 1535 випадків;

  • Київська область – 853 випадки;

  • Львівська область – 506 випадків;

  • Луганська область – 37 випадків;

  • Миколаївська область – 161 випадок;

  • Одеська область – 427 випадків;

  • Полтавська область – 227 випадків;

  • Рівненська область – 750 випадків;

  • Сумська область – 112 випадків;

  • Тернопільська область – 896 випадків;

  • Харківська область – 361 випадок;

  • Херсонська область – 139 випадків;

  • Хмельницька область – 116 випадків;

  • Чернівецька область – 1887 випадків;

  • Черкаська область – 312 випадків;

  • Чернігівська область – 64 випадки.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 32270.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 3 травня в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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