У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилась до 2000
У Києві та області станом на ранок 28 квітня зафіксували 1902 випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1298, а на території області – до 604.
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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було підтверджено 1220 випадків коронавірусу, а в області – ще 570.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок", – йдеться у повідомленні.
Статистика по всій Україні:
Вінницька область – 406 випадків;
Волинська область – 260 випадків;
Дніпропетровська область – 318 випадків;
Донецька область – 52 випадки;
Житомирська область – 354 випадки;
Закарпатська область – 387 випадків;
Запорізька область – 208 випадків;
Івано-Франківська область – 783 випадки;
Кіровоградська область – 356 випадків;
м. Київ – 1298 випадків;
Київська область – 604 випадки;
Львівська область – 371 випадок;
Луганська область – 32 випадки;
Миколаївська область – 116 випадків;
Одеська область – 248 випадків;
Полтавська область – 180 випадків;
Рівненська область – 553 випадки;
Сумська область – 95 випадків;
Тернопільська область – 664 випадки;
Харківська область – 221 випадок;
Херсонська область – 88 випадків;
Хмельницька область – 72 випадки;
Чернівецька область – 1429 випадків;
Черкаська область – 276 випадків;
Чернігівська область – 39 випадків.
Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 26616.
Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок 27 квітня в Україні було офіційно підтверджено 9009 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.