У Києві та області станом на ранок 28 квітня зафіксували 1902 випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1298, а на території області – до 604.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було підтверджено 1220 випадків коронавірусу, а в області – ще 570.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилась до 2000

Статистика по всій Україні:

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 260 випадків;

Дніпропетровська область – 318 випадків;

Донецька область – 52 випадки;

Житомирська область – 354 випадки;

Закарпатська область – 387 випадків;

Запорізька область – 208 випадків;

Івано-Франківська область – 783 випадки;

Кіровоградська область – 356 випадків;

м. Київ – 1298 випадків;

Київська область – 604 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Луганська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 116 випадків;

Одеська область – 248 випадків;

Полтавська область – 180 випадків;

Рівненська область – 553 випадки;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 664 випадки;

Харківська область – 221 випадок;

Херсонська область – 88 випадків;

Хмельницька область – 72 випадки;

Чернівецька область – 1429 випадків;

Черкаська область – 276 випадків;

Чернігівська область – 39 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 26616.

Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок 27 квітня в Україні було офіційно підтверджено 9009 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

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