У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилася до 1000: свіжі дані

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:34, 17.04.2020 Оновлено: 10:17, 17.04.2020

У Києві та області станом на ранок 17 квітня зафіксували 958 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 705, а на території області – до 253.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було 644 випадки COVID-19, а в області – ще 234.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок", – йдеться у повідомленні.

У Києві та області кількість випадків COVID-19 наблизилась до 1000. Ілюстрація

Статистика по всій Україні:

  • Вінницька область – 296 випадків;

  • Волинська область – 122 випадки;

  • Дніпропетровська область – 89 випадків;

  • Донецька область – 12 випадків;

  • Житомирська область – 177 випадків;

  • Закарпатська область – 150 випадків;

  • Запорізька область – 118 випадків;

  • Івано-Франківська область – 427 випадків;

  • Кіровоградська область – 218 випадків;

  • м. Київ – 705 випадків;

  • Київська область – 253 випадки;

  • Львівська область – 203 випадки;

  • Луганська область – 9 випадків;

  • Миколаївська область – 22 випадки;

  • Одеська область – 93 випадки;

  • Полтавська область – 41 випадок;

  • Рівненська область – 240 випадків;

  • Сумська область – 81 випадок;

  • Тернопільська область – 353 випадки;

  • Харківська область – 56 випадків;

  • Херсонська область – 51 випадок;

  • Хмельницька область – 38 випадків;

  • Чернівецька область – 759 випадків;

  • Черкаська область – 137 випадків;

  • Чернігівська область – 12 випадків.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього від початку року – 15448.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 16 квітня зафіксували 878 випадків коронавірусу COVID-19.

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