В Києві стартував опалювальний сезон: кого підключать першими

У Києві 25 жовтня стартувало підключення житлового фонду до опалення. Це найпізніший термін, з якого починався опалювальний сезон упродовж останніх 10 років у столиці.

Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Підключення всіх будинків займе майже 10 днів.

"30 вересня ми відкрили опалювальний період для соціальної сфери... Ми включали всіх, хто подав заяви, це 90% об'єктів. Сьогодні сезон стартував для всіх", – уточнив він.

Опалювальний сезон у Києві Данкор

Пантелєєв підкреслив, що підключення відбуватиметься ще за плюсової температури, щоб до початку морозів тепло було в усіх будинках. Він також повідомив, що тариф на опалення буде таким самим, як і попереднього сезону.

У пресслужбі "Київтеплоенерго" пояснили, що першими підключатимуть будинки, які стоять нижче і мають найменше поверхів.

"Після стабілізації гідравлічного режиму підключатися висотки й ті, хто розташовані вище відносно інших", – уточнили комунальники.

Як писав OBOZREVATEL:

в Україні станом на 22 жовтня опалювальний сезон почався вже у 12 областях. Спочатку підключили об'єкти соціальної сфери, одразу більше третини об'єктів почали опалювати у восьми областях, більш ніж половина – у Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській областях та Києві.

На засіданні Київради 24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що з 25 жовтня в столиці почнеться опалювальний сезон, на суцільне впровадження якого знадобиться майже 10 днів.

Державна компанія "Нафтогаз України" критично оцінила обіцянку розпочати опалювальний сезон у Києві з 25 жовтня. Вони заявили, що підключати об'єкти і будинки до тепла варто вибірково.

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